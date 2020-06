Sarri: “Inter-Sassuolo? Non l’ho vista. Non guardiamo a...

Sarri: “Inter-Sassuolo? Non l’ho vista. Non guardiamo a risultati degli altri”

Condividi questo articolo

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce ha parlato, tra i vari temi, anche dell’Inter. Il pensiero è rivolto alla lotta scudetto che coinvolge i bianconeri, la squadra di Conte e la Lazio di Inzaghi

LOTTA – Queste le parole di Maurizio Sarri: «Inter-Sassuolo non l’ho vista, stavo lavorando. Ho visto solo uno spezzone della partita dell’Atalanta contro la Lazio. Noi non guardiamo ai risultati degli altri, guardiamo ai nostri e più alle prestazioni. Non abbiamo un vantaggio che può essere considerato sostanzioso. Ci sono 33 punti in palio, dobbiamo cercare di prendere punti in tutte le partite, e concentraci sempre sulla prossima gara senza fare conti e tabelle».