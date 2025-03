Sarri: «Inter e Napoli? Una convinzione! E c’è storia bellissima»

L’Inter secondo Sarri, insieme al Napoli è tra le favorite per la vittoria finale dello scudetto. L’ex allenatore di Napoli e Juventus ha detto la sua sulla lotta serrata per il tricolore.

FINO ALLA FINE – L’Inter, secondo Maurizio Sarri, lotterà fino alla fine con il Napoli per aggiudicarsi lo scudetto. Ai microfoni di Sky l’ex allenatore della Juventus si è espresso così sulla lotta per la conquista del campionato italiano: «Campionato incerto fino alla fine devo dire di no. Mi farebbe piacere se l’Atalanta rimanesse in lotta fino alla fine e se la giocasse fino alla fine perché è una storia bellissima e sarebbe bello riuscisse a mantenersi attaccata alle prime due. La convinzione iniziale che Inter e Napoli potessero avere qualcosa in più delle altre c’era. Però è bello che il campionato sia questo e che sia combattuto fino all’ultima giornata. Oggi ho avuto la fortuna di parlare con Conte, sono rimasto contento del fatto che ho visto un allenatore innamorato di un popolo. Questo il Napoli lo crea. Mi ha fatto molto piacere.» Maurizio Sarri è convinto che sarà una lotta a due tra i nerazzurri e partenopei, ma rimane un campionato aperto dove anche l’Atalanta potrà dire la sua fino alla fine.