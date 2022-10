Sarri esalta l’ex Inter Vecino: «Ha tutto! Quando ho saputo del suo arrivo…»

Sarri interviene nel post-partita di Lazio-Midtjylland. L’allenatore biancoceleste ha qualcosa da dire su Vecino, ex centrocampista dell’Inter. Di seguito le sue parole a Sky Sport 24 dopo la vittoria in Europa League.

TOTALE – Maurizio Sarri non ha dubbi sulle qualità di Matias Vecino. Al termine della partita di Europa League, l’allenatore della Lazio parla così dell’ex centrocampista dell’Inter: «A me piacciono molto gli specialisti però lui è un giocatore che è totale. Vecino ha tutto: aggressività, intensità, dinamismo, discrete qualità tecniche. È pericoloso negli inserimenti e se c’è da soffrire in fase difensiva lo fa. Io sono molto molto soddisfatto, ma lo ero già quando si prospettò la possibilità di un suo arrivo dall’Inter». Queste le dichiarazioni di Sarri ai microfoni di Sky Sport 24 al termine di Lazio-Midtjylland (vedi articolo).