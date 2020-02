Sarri ‘dimentica’ la Juventus: “Guarderò solo i primi 15′ di Lazio-Inter. Poi…”

Sarri – allenatore della Juventus -, protagonista in conferenza stampa dopo la vittoria sul Brescia, spiazza tutti sui suoi programmi serali. Lazio-Inter nel menù? Tutt’altro! Il cuore del tifoso prima dell’interesse del lavoratore, a quanto pare

SOLO 15′ (DI SERIE A) – Incalzato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Juventus sul Brescia, Maurizio Sarri regala il solito show ai cronisti. Non può mancare la domanda su Lazio-Inter di stasera, partita che il tecnico bianconero giura di non avere in programma: «No, stasera c’è un’imperdibile Empoli-Pisa! La mia fede empolese viene fuori e questo per l’Empoli è un derby mostruoso, sentitissimo. Stasera guarderò i primi quindici minuti di Lazio-Inter e poi guarderò l’Empoli». Questa la risposta di Sarri, che diverte tutti come di suo consueto. Soprattutto dopo i tre punti odierni che permettono alla Juventus di seguire Lazio-Inter da capolista. Ammesso che la partita dello Stadio “Olimpico” venga seguita… E senza offesa per Empoli-Pisa, crediamo proprio sia così. L’appuntamento con il derby toscano di Serie B stavolta può saltare.