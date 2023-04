Sarri: «Corsa Champions League? Lazio ha un vantaggio! Altre superiori»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Lazio ha parlato a proposito della corsa ad un posto in Champions League che coinvolge, tra le altre, anche l’Inter

VANTAGGIO – Queste le considerazioni di Maurizio Sarri: «Corsa alla Champions League? Ho sempre detto che ci sono squadre di livello complessivo di organico superiore. In ogni caso, si va poi a giocare ed è tutto da vedere. Il vantaggio di punti in classifica è simbolico, noi ad esempio abbiamo recuperato tanti punti in poche partite. Io preferisco guardare semplicemente alla partita di domani contro una squadra molto difficile. Avremo il piccolo vantaggio di giocare una volta a settimana, ma pensiamo solo alla partita di domani».

Fonte: sslazio.it