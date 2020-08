Sarri come Conte, replica ai media: “State dando dei dilettanti ai dirigenti”

Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lione, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico bianconero, coinvolto in rumors di mercato che lo vogliono lontano da Torino, magari a favore di un ritorno di Conte, replica ai giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dal sito di “Sky Sport”

REPLICA – Maurizio Sarri, alla vigilia di Juventus-Lione, replica ai giornalisti sui rumors riguardanti il suo futuro, proprio come fatto in precedenza da Antonio Conte (vedi articolo): «Il mio futuro? Non dipenderà da questa partita, solo pensarlo sarebbe offensivo nei confronti di questa dirigenza. La Juventus è una società seria, se vorrà cambiare guida tecnica oppure no lo ha già deciso a prescindere, non sono dei dilettanti».