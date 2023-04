Sarri: «Ci sono ancora 27 punti in palio, il quinto posto…»

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn della distanza dal quinto posto, ora occupato proprio dall’Inter.

DISTANZA – La distanza dall’Inter quinta in classifica aumenta, Maurizio Sarri la commenta su Dazn: «A livello di campionato siamo stati continui, le battute d’arresto le abbiamo avute in Europa. Se abbiamo aumentato la cilindrata mentale lo vedremo a breve. I punti dal quinto posto sembrano tanti, a volte pochi. In realtà ci sono 27 punti in palio ancora, noi tra l’altro abbiamo partite difficili da affrontare. Non è che è facile, non è facile adesso non era impossibile il mese scorso».