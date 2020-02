Sarri: “Chiellini contro l’Inter? Presto per dirlo. Vediamo come reagisce”

Sarri ha commentato la vittoria della Juventus contro la SPAL, parlando anche dell’impiego dal primo minuto di Giorgio Chiellini. Sollecitato sull’impiego contro l’Inter, il tecnico non ha dato certezze sul difensore. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Gazzetta.it”

VERSO IL BIG MATCH – Maurizio Sarri non si espone sulla presenza di Chiellini contro l’Inter, ma è felice per il ritorno del suo perno difensivo: «Ha giocato 20 minuti col Brescia, quasi un’ora oggi e con lui in campo non abbiamo preso gol… Non può giocare ogni 3 giorni, ma visti gli ultimi 10 giorni può diventare l’uomo pronto per la prestazione secca. Contro l’Inter? Presto per dirlo ora, vediamo come reagisce allo sforzo di oggi».