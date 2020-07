Sarri: “Campionato faticoso e irripetibile. L’inizio della prossima stagione…”

Condividi questo articolo

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa. Si è parlato quindi del calendario fitto di impegni e della prossima stagione con il dubbio sulla data di inizio che potrebbe slittare dal 12 al 19 settembre

STAGIONI – Queste le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Roma: «Qualcosa di sbagliato sui calendari? Sbagliato non l’ho mai detto, ho fatto una constatazione. Noi abbiamo fatto 5 partite in 12 giorni, bisogna adeguarsi al calendario e nel farlo ci sono certe scelte. Chiaramente è difficile fare il calendario, noi ci dobbiamo adeguare ma poi ci dobbiamo gestire. Qual è il tempo necessario che dovrebbe passare tra la fine di questa stagione e la prossima? È stato un campionato faticoso, irripetibile, servirebbero almeno 20 giorni di stop per ricaricarsi».

Fonte: tuttosport.com