Sarri “avvisa” l’Inter: “Juventus campione d’inverno? Mi sono toccato sotto”

Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Juventus 1-2 (vedi articolo). I bianconeri sono diventati campioni d’inverno al posto dell’Inter, che ha pareggiato con l’Atalanta, tuttavia secondo lui non è poi così scontato che si confermino a fine stagione.

PRECEDENTI NEGATIVI – Maurizio Sarri è stato campione d’inverno in Serie A nel 2015-2016 e 2017-2018 col Napoli, ma poi non ha completato l’opera. In conferenza stampa dopo Roma-Juventus, campione d’inverno a +2 sull’Inter, il tecnico bianconero ha risposto a una domanda se è sempre scaramantico su questa cosa: «Io non so se la Juventus mi ha cambiato. Mia moglie mi dice che sono sempre la stessa testa di cazzo di prima, non lo so. Mi sono già toccato ampiamente sotto per questa domanda, perché io ho fatto campione d’inverno due volte con il Napoli senza mai vincere lo scudetto. Sono arrivato alla conclusione che le statistiche lasciano il tempo che trovano, si basano solo sul passato. Io non è che credo molto al fatto che si può andare a vincere perché il 63% delle volte precedenti è stato vinto. È un titolo che non esiste e quindi non ci interessa più di tanto, giusto per fare un bilancio alla fine di un girone. Abbiamo fatto quarantotto punti, la proiezione è novantasei».