Sarri, ansia Lazio: l’allenatore è ricoverato in clinica Villa Mafalda

Ansia in casa Lazio per le condizioni di Maurizio Sarri. L’allenatore è stato ricoverato alla clinica Villa Mafalda al termine dell’allenamento.

MALORE – Sarri ha accusato un malore al termine dell’allenamento della Lazio ed è stato ricoverato in clinica Villa Mafalda. L’allenatore, tornato da poco alla guida della formazione biancoceleste, infatti è stato trasportato in clinica dopo essersi sentito male. Da capire ancora le cause e soprattutto le condizioni del tecnico di Bagnoli. Probabilmente le forti temperature avrebbero causato qualche problema a Sarri. Già in passato, quando iniziò la sua avventura alla Juventus, proprio per le forti temperature venne trasportato in ospedale per un piccolo malore. Ovviamente, la redazione di Inter-News.it manda un forte in bocca al lupo all’allenatore, con la speranza che si riprenda immediatamente.