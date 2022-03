Saponara: «Usciti da Inter-Fiorentina amareggiati. Il campo ha detto altro»

Saponara torna su Inter-Fiorentina di otto giorni fa. Il centrocampista viola, intervistato da RTV38, è rammaricato per quanto si è visto in campo nell’1-1 del Meazza.

PAREGGIO – Inter-Fiorentina si è giocata lo scorso 19 marzo, ed è meglio non tornarci sopra. Ma anche in casa viola c’è dispiacere, come afferma Riccardo Saponara: «La partita di Milano ci ha dato tanta consapevolezza, siamo usciti amareggiati per quanto riguarda il risultato perché il campo ha detto che potevamo portare a casa qualcosa di più. Però lavoriamo sereni, il mister ha sempre alzato i carichi in questa settimana, senza mai interpretarla come scarico e ci auguriamo di riprendere il campionato nel modo migliore».

Fonte: firenzeviola.it