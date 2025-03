Santon svela: «Sono stato vicino al Napoli. Inter, due frecce!»

Davide Santon, ex calciatore dell’Inter, ha raccontato un retroscena relativo a un suo possibile approdo al Napoli svariate stagioni fa. Poi un commento sul big match tra le prime due in classifica.

IL RAGIONAMENTO – Davide Santon è intervenuto alle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli su due tematiche principali legate a Napoli e Inter. Affrontando innanzitutto il tema legato al suo possibile passaggio al Napoli quasi dieci anni fa, mancato per un soffio: «Sono stato molto vicino al Napoli. Era nel 2016, quando sono accadute diverse cose e la mia condizione fisica non era al massimo. Io avevo già parlato con Maurizio Sarri, era tutto fatto… sarebbe stato bello».

Santon analizza il big match tra Napoli e Inter

LA CONSIDERAZIONE – Santon ha poi proseguito esprimendosi sulla sfida dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. Secondo l’ex calciatore italiano, i partenopei dovranno stare attenti a due frecce della squadra nerazzurra, ossia gli esterni titolari della rosa di Simone Inzaghi: «I calciatori sulle corsie sono molto pericolosi. Per primo, Denzel Dumfries è uno di quei giocatori che si fa trovare sempre in area di rigore per creare grandi occasioni da gol. L’altro, Federico Dimarco, rappresenta sempre un pericolo con le sue incursioni sull’out sinistro. L’italiano, con le sue caratteristiche, riesce a tenere in costante apprensione la difesa avversaria».