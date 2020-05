Santon: “Campionato va finito. Calcio puÃ² portare gioia, con giuste tutele…”

Santon: “Campionato va finito. Calcio può portare gioia, con giuste tutele…”

Davide Santon, terzino ex Inter e attualmente in forze alla Roma, ha parlato a “Sport Mediaset” dell’importanza di portare a termine il campionato nonostante la situazione legata all’emergenza Coronavirus.

VOGLIA DI RIPARTIRE – Nel dibattito sulla possibilità o meno di ripartire con il calcio, Davide Santon si mette dalla parte di chi vuole riprendere e portare a termine la stagione. L’ex laterale dell’Inter, attualmente alla Roma, ha infatti parlato in questi termini di una possibile ripartenza: «Sono d’accordo con quanto deciso in Inghilterra e in Germania, il campionato va portato a termine. I calciatori sono controllati a ogni ora del giorno, possiamo anche portare divertimento e gioia alla gente. Giocare può significare tanto per le persone, anche senza tifosi allo stadio il calcio rimane sempre il calcio. Penso che con le giuste precauzioni si possa ripartire. Da qui in poi sarò sempre più attento, molte cose non saranno più come erano prima».