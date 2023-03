Santini: «L’Inter rivorrebbe Conte e lui tornerebbe. Ci sono già stati contatti!»

Santini parla della possibilità di rivedere Conte sulla panchina dell’Inter (vedi articolo). Secondo quanto riporta il giornalista sulle frequenze di TMW Radio, tra le parti ci sarebbero già stati dei contatti.

GARANZIE – Secondo Fabio Santini la possibilità di rivedere Antonio Conte all’Inter non sarebbe da escludere totalmente. C’è, però, un impedimento. Ecco l’opinione espressa dal giornalista nel corso della trasmissione radiofonica: «Conte ha il profilo ideale di un allenatore atto alla ricostruzione. Allora, se l’Inter decidesse di ricostruire e di dare via tutti i giocatori, Conte sarebbe l’ideale per farlo, magari per arrivare anche allo scudetto. Ricordiamoci che lui ha vinto un campionato con Matri. Detto questo, i nerazzurri non hanno la possibilità di prenderlo. Io lui lo vedo benissimo alla Roma oppure fermo per un anno sabatico. Inter lo vorrebbe, ci sono già stati dei contatti ma il club nerazzurro non può farlo. Se Conte avesse delle garanzie ci andrebbe eccome, ma l’Inter non gliele può dare».