Santa Margherita nuovo Official Wine Partner dell’Inter: comunicato e dichiarazioni

Santa Margherita estende la sua partnership con l’Inter, che è lieta di annunciare il nuovo ruolo dell’azienda vinicola veneziana. Di seguito il comunicato ufficiale, con le dichiarazioni di Danovaro e Garofalo, ripreso dal sito ufficiale del Club nerazzurro

COMUNICATO – “Dopo aver animato le celebrazioni per la vittoria del Campionato di Serie A 2020/21 e aver lanciato la limited edition formato magnum di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut ’52’ dedicata al 19° scudetto nerazzurro, Santa Margherita consolida la propria collaborazione con FC Internazionale Milano diventando Official Wine Partner degli attuali Campioni d’Italia. L’Inter si unisce così a un brand che condivide le radici italiane e il prestigio globale: Santa Margherita, icona del Made in Italy d’eccellenza nel mondo, è protagonista con i suoi vini di innumerevoli brindisi in ben 96 Paesi. La stagione 2021/22 celebrerà quindi l’unione di intenzioni, obiettivi e valori di due grandi brand riconosciuti a livello globale”.

DICHIARAZIONI – A commentare la nuova partnership per l’Inter è Luca Danovaro, Chief Marketing Officer nerazzurro: «Siamo molto contenti di accogliere ufficialmente Santa Margherita nella famiglia nerazzurra come Official Wine Partner. Un accordo che nasce dopo una prima collaborazione in occasione della vittoria del nostro 19esimo scudetto. Questa partnership unisce due brand globali, simbolo di eccellenza nei rispettivi settori». Per Santa Margherita ci pensa l’Amministratore Delegato Beniamino Garofalo: «Siamo orgogliosi di scendere in campo al fianco dei Campioni d’Italia per questa nuova stagione. L’Inter rappresenta un pilastro del calcio a livello globale così come Santa Margherita è uno degli ambasciatori del gusto e della “way of life” del nostro Bel Paese. E se i nostri vini sono capaci di conquistare intere generazioni di winelover in Europa, Asia e oltreoceano, la maglia nerazzurra riesce ad accendere la passione e scaldare i cuori a tutte le latitudini».

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]