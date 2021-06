Giuseppe Sannino, ex tecnico del Palermo, ha commentato la girandola di panchine nel campionati di Serie A. Nello specifico, l’addio di Antonio Conte all’Inter e l’arrivo di Simone Inzaghi

TERREMOTO – La girandola di allenatori, in Serie A, ha coinvolto pesantemente anche l’Inter. Antonio Conte ha detto addio al club nerazzurro, ma non ha ancora una destinazione per il futuro prossimo. Marotta ha già bloccato Simone Inzaghi, che dovrebbe essere annunciato a breve (QUI per la data probabile). Giuseppe Sannino, ex allenatore del Palermo, ha commentato i movimenti degli allenatori ai microfoni di “TMW Radio”: «Quando vuoi cambiare un tecnico è perché ci hai pensato prima. Non è che finisci il campionato e decidi sul momento. Io invece vedo la corsa a prendere qualcuno per fare torto agli altri. Questa girandola di allenatori mi fa pensare che ci sia poca progettualità. Posso capire il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, perché non si era capito il motivo per cui avesse lasciato. Se è tornato indietro significa che qualcuno abbia capito di aver sbagliato qualcosa. Torna anche Mourinho, ma mi sembra un’operazione di immagine. Per Conte mi pare rimanga ormai solo il Tottenham, vediamo cosa farà Inzaghi al suo posto all’Inter, utilizzerà il suo stesso schema».