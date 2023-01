Sangiuliano: «San Siro, nessun vincolo! Sala dovrà decidere: due opzioni»

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, intervenuto nel corso dell’evento organizzato da “Fratelli d’Italia” si è espresso sulla questione vincolo di San Siro

Questa le parole del Ministro Sangiuliano sulla questione San Siro: «Sullo stadio Meazza non c’è alcun vincolo. Sono venuto due cartelline, prima di dire una cosa io studio e faccio una ricognizione e tutto quello che è avvenuto, che è anteriore alla mia nomina da Ministro. Al momento non c’è alcun vincolo. Dovrà essere il Sindaco di Milano a decidere cosa fare. Il dato giuridico è diverso da una valutazione di tipo sentimentale che si può fare rispetto allo stadio. Nei vari atti la sovrintendenza, pur non apponendo alcun vincolo giuridico, si invitava a soluzioni alternative alla demolizione. Come per dire, fate accanto lo stadio nuovo ma valutate di non demolire il Meazza. Il Ministero e l’organo politico non appone alcun vincolo, né il Ministro né il sottosegretario. Non c’è e noi non lo possiamo apporre. Può farlo solo il sovrintendente. Adesso deve essere il Sindaco a scegliere cosa fare, se abbattere lo stadio e fare solo quello nuovo, o mantenere il vecchio, che ha un valore iconico, e costruirne uno nuovo accanto».

Fonte: Canale Youtube – Alanews