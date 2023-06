Sangalli: «Tifoso sfegatato dell’Inter! Dimarco per noi un esempio»

Mattia Sangalli, ex della Primavera dell’Inter che lo scorso anno ha sollevato lo scudetto e questa stagione in prestito a Trento, è stato intercettato da Sportitalia a Istanbul in queste ore prima della finale di UEFA Champions League. Inevitabile parlare del suo futuro in nerazzurro, ma anche del percorso di un altro ex primavera questa sera in campo: Federico Dimarco.

ISPIRAZIONE – Queste le parole di Mattia Sangalli, giocatore dell’Inter (lo scorso anno in Primavera) e questa sera presente a Istanbul per la finale di Champions League: «Dimarco per noi è un’ispirazione, un idolo e un esempio. Col duro lavoro si possono raggiungere grandi risultati e lui lo ha fatto. Complimenti a Federico, è un esempio per tutti noi e speriamo di ripercorrere le sue orme. Abbiamo condiviso qualche mese in Prima Squadra, lo apprezzo tantissimo e gli faccio un grande in bocca al lupo stasera e che gonfi la rete come lui sa. Io sono tifoso interista sfegatato, spero di tornare a vestire questa maglia e lavoro ogni giorno per tornare in squadra il prima possibile».