Sanchez: «Voglio ancora l’Europa! Prossimo club dovrà essere così»

Sanchez dopo la vittoria 3-0 del Cile contro il Paraguay dove peraltro ha giocato da titolare novanta minuti, in un’intervista a La Tercera ha parlato del suo futuro ribadendo una volontà.

IL NUOVO CILE – Alexis Sanchez ha dimostrato ancora una volta la sua classe nella vittoria per 3-0 del Cile contro il Paraguay in una partita amichevole giocata al Julio Martínez Prádanos. Sebbene non abbia segnato, l’attaccante ha contribuito alla vittoria offrendo ottimi spunti: «Sono contento per la squadra, tutti i giocatori sono importanti. Per giocare la Copa América devi avere questo tipo di intensità. Molti giocatori sono nuovi, è importante che facciano esperienza. Queste partite ci aiutano a migliorare il feeling tra di noi, anche rischiando di commettere qualche errore di troppo. Abbiamo vinto con un buon risultato contro una buona squadra».

Sanchez parla del suo futuro appena sarà svincolato

SUL FUTURO – Con il contratto in scadenza e la prospettiva di svincolarsi a zero dall’Inter, il futuro di Sanchez è tutt’altro che chiaro. In un’intervista rilasciata dopo la partita, l’attaccante cileno ha parlato delle sue intenzioni per il futuro: «Valuto le offerte, sono tranquillo, mi piace il calcio. Voglio giocare in un posto dove mi amano e mi apprezzano. La mia volontà è quella di continuare in Europa, questa è la mia idea».

Fonte: La Tercera