Sanchez via dall’Inter, Borghi: «Lo vedo al Barcellona, bello per entrambi»

Sanchez lascerà l’Inter a fine stagione. Su di lui il Siviglia ma anche un suggestivo ritorno al Barcellona. Le parole di Claudio Borghi su TNT Sports

BARCELLONA − Così Borghi sull’ipotesi Sanchez in blaugrana: «Conosce già il club, sa cosa succede in quei corridoi. E conosce il tecnico? Sì. Inoltre, ha già abbastanza esperienza. Alexis è uno dei calciatori che nel tempo ha imparato a giocare di più. Prima era molto bravo con la palla, oggi gioca già a calcio, gestisce altri concetti, tempi e misure. Penso che per lui e per il Barcellona sarebbe molto bello».