Sanchez verso il rientro, ma non già per la Sampdoria: la situazione

Prosegue il recupero di Alexis Sanchez: l’attaccante cileno però difficilmente recupererà già per la partita contro la Sampdoria.

RECUPERO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, le più pessimistiche previsioni sul recupero di Alexis Sanchez sono state smentite dall’inserimento dell’attaccante cileno nella lista Champions dell’Inter. Il giocatore prosegue il suo lavoro personalizzato, ma si spera che possa riaggregarsi con il gruppo già per la ripresa del campionato. È probabile che non possa farcela per partita in casa della Sampdoria. Si punta alla gara casalinga di Champions League contro il Real Madrid. Nessuna forzatura e massima cautela, nessuno vuole correre rischi. Decisive saranno le indicazioni del calciatore stesso.

Fonte: SportMediaset.it