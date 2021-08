Sanchez sta recuperando, una partita di Serie A nel mirino. Satriano resta? – TS

Sanchez prosegue il lavoro di recupero ad Appiano Gentile. Secondo “TuttoSport” cileno punta a una partita di Serie A dopo la sosta per le nazionali.

RECUPERO – Sanchez, tornato da una settimana a Milano dopo aver svolto le terapie a Barcellona, adesso sta meglio e si allena per recuperare la forma migliore. Secondo il quotidiano di Torino, l’attaccante cileno punta a una partita in particolare: quella contro la Sampdoria alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, cioè il weekend dell’11-12 settembre. Per questo motivo il calciatore spinge la società a non cercare altre soluzioni in attacco. Anche per questo motivo l’Inter probabilmente confermerà il giovane Satriano come quinto attaccante a disposizione.

Fonte: TuttoSport