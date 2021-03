Sanchez nella squadra della settimana di FIFA 2021: doppietta decisiva

Alexis Sanchez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Alexis Sanchez, grazie alla doppietta decisiva nella sfida contro il Parma di giovedì sera, si è guadagnato un posto nella squadra della settimana del videogioco FIFA 2021.

DOPPIETTA DECISIVA – Alexis Sanchez entra nella squadra della settimana del noto videogioco calcistico FIFA 2021. Il cileno non è partito da titolare nella sfida contro l’Atalanta, ma a essere decisiva per la sua nomination è stata la doppietta di giovedì scorso, che ha permesso all’Inter di conquistare un’importante vittoria per 1-2 allo stadio Tardini di Parma. Che dite, posto meritato?