Sanchez, Runjaic annuncia il ritorno dell’ex Inter: «Col Napoli ci sarà»

Grande attesa a Udine per il ritorno in campo di Alexis Sanchez. Il “Nino Maravilla”, svincolatosi in estate dall’Inter e tornato in Friuli dopo 13 anni, sarà a disposizione dell’allenatore Kosta Runjaic per la prima volta in questa stagione.

RITORNO – L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa della vigilia dell’anticipo di Serie A contro il Napoli, in programma domani al Dacia Arena. Alexis Sanchez, protagonista di una brillante parentesi con l’Udinese tra il 2008 e il 2011, non ha ancora avuto l’occasione di scendere in campo in questa stagione a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. La situazione lo ha persino escluso dalla lista ufficiale della Serie A all’inizio del campionato. Ora, però, il cileno è pronto a dare il suo contributo alla squadra.

Sanchez torna a giocare! Udinese-bis dopo 13 anni ora possibile

TRA I CONVOCATI – Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa, alla vigilia dell’anticipo casalingo della sua Udinese con il Napoli, ha annunciato il ritorno per la prima volta a disposizione di Alexis Sanchez: «Affrontiamo una grande squadra, che due anni fa ha vinto lo scudetto. Siamo concentrati sulla partita di domani e Alexis Sanchez sarà finalmente con noi. Questa è una bellissima notizia. Valuterò se inserirlo o meno a gara in corso. Non vediamo l’ora di giocare, ci siamo preparati e abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione, contro una squadra di livello. È tornato anche Sanchez, ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Ancora non è al 100% della condizione, ma ci arriverà».