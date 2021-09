Sanchez presto in gruppo, ieri ultimo consulto con lo staff medico dell’Inter – CdS

Sanchez, come riportato oggi da “TuttoSport”, presto vedrà la luce. Ieri l’ultimo consulto con lo staff medico dell’Inter: presto tornerà ad allenarsi in gruppo.

LA LUCE – Sanchez ieri si è presentato ad Appiano Gentile nonostante i giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. L’attaccante cileno ha preferito continuare a lavorare, soprattutto dopo una settimana di intenso lavoro e di terapie specialistiche a Barcellona per guarire dall’infortunio al polpaccio. Il recupero procede bene: ieri l’ultimo consulto con lo staff medico dell’Inter capitanato dal dottor Volpi. Nei prossimi giorni, se non addirittura già questa settimana, il giocatore potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Possibile che venga convocato già per la trasferta contro la Sampdoria, o più probabile in UEFA Champions League contro il Real Madrid.

Fonte: TuttoSport – F.M.