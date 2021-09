Sanchez pienamente recuperato, arma per Inter-Atalanta anche in corso

Inter-Atalanta vedrà tra i suoi protagonisti anche Alexis Sanchez. Il cileno è una risorsa di qualità che Inzaghi può sfruttare pure a gara in corso.

RITORNO ALL’INTER – Dopo il lungo calvario estivo Alexis Sanchez è finalmente tornato a giocare con l’Inter. Spezzoni, ma comunque sufficienti a dimostrare di essere in buone condizioni. La corsa è fluida, la tecnica quella di sempre. E poco importa, al momento, che tra due settimane tornerà a viaggiare e giocare col Cile. La sfida con l’Atalanta alza il livello rispetto a Bologna e Fiorentina. E il numero 7 è chiamato a rispondere.

OCCASIONE PER DIMOSTRARE – Il cileno è un giocatore che ha le qualità per determinare le partite. Una risorsa fondamentale per Inzaghi per cercare opzioni diverse. Anche a gara in corso. Ora che fisicamente è recuperato Sanchez ha un big match per riprendersi l’Inter dopo le tante voci degli ultimi mesi. Un suo guizzo può indirizzare una gara che si annuncia complicata, anche dura. Sta a lui dimostrare quanto vale, finalmente in maglia Inter.