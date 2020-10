Sanchez out col Genoa: in dubbio anche per...

Sanchez out col Genoa: in dubbio anche per Shakhtar Donetsk-Inter?

La situazione Sanchez è molto più complessa di quel che sembra. Col cileno out, si apre una grossa falla nel reparto offensivo dell’Inter. Contro il Genoa, oggi, non ci sarà, e restano dubbi anche per la sfida con lo Shakhtar Donetsk. Conte vuole capire fino a che punto può rischiare

ACCIACCATO – Poca chiarezza intorno alle condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Ufficialmente, l’Inter aveva comunicato che la sua uscita anticipata, contro il Borussia Monchengladbach, era stata dovuta ad un problema fisico. Nei giorni scorsi, è parso che il cileno si sia fermato appena in tempo. Secondo ciò che filtra da Appiano Gentile, l’ex Manchester United soffre di un lieve risentimento all’adduttore destro. Eredità della pausa nazionali? Probabilmente sì, anche perché, poco prima del derby, avevano cominciato a circolare voci di un problema muscolare ancor più serio.

RISCHI – Le indiscrezioni si sono accavallate, nonostante Sanchez avesse chiarito di aver avuto a che fare con una banale contrattura. Contro il Milan, sabato scorso, ha messo piede in campo per una manciata di minuti nel finale. Col Borussia Monchengladbach ha giocato metà partita, senza entusiasmare. Per la gara di oggi, al Ferraris contro il Genoa, l’ex Barcellona non verrà rischiato. L’obiettivo dell’Inter è quello di averlo a disposizione per la sfida di martedì, a Kiev, contro lo Shakhtar Donetsk. La gara è fondamentale per il prosieguo del cammino in Champions League e Conte vorrebbe sfruttare tutti gli assi nella propria manica. Tuttavia, il calendario non concede sconti in questo periodo e costringe il club a ragionare sul lungo termine. La perdita di Sanchez, di fatto, aprirebbe una falla non da poco nel reparto offensivo dell’Inter. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, per capire se, e fino a che punto, Conte può permettersi di tirare la corda.