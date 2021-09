Sanchez oggi valutato dallo staff medico, c’è ottimismo: la situazione

Ci sarebbe ottimismo in casa Inter per il recupero dall’infortunio dell’attaccante cileno Alexis Sanchez, che oggi andrà alla Pinetina.

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Alexis Sanchez andrà alla Pinetina e sarà valutato dallo staff medico del dottor Volpi. Oggi si capirà se tra qualche giorno l’attaccante cileno dell’Inter potrà fare ritorno in gruppo o se si dovrà ancora attendere. Il giocatore ha lavorato molto bene nell’ultima settimana. C’è ottimismo sul rientro a disposizione di Simone Inzaghi se non per la gara contro la Sampdoria, almeno per il ritorno in panchina per la partita di Champions League contro il Real Madrid.

Fonte: Tuttosport