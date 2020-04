Sanchez non ha fatto abbastanza per convincere l’Inter – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che l’Inter a fine prestito non tratterà col Manchester United l’acquisto di Alexis Sanchez.

RITORNO A MANCHESTER – Non è andata. Soprattutto per sfortuna, fra infortuni e sosta forzata per il Coronavirus, ma non è andata e quando terminerà questa stagione, se terminerà, Alexis Sanchez tornerà in Inghilterra, in quella Premier dove l’Inter ha pescato molti dei suoi nuovi giocatori sia l’estate scorsa sia a gennaio. Da Lukaku a Eriksen, passando per Young e Moses, fino a Sanchez, arrivato a fine agosto dal Manchester United come “piano B” dopo il mancato assalto a Dzeko, ma presto diventato un “piano B” anche in campo, con Lautaro Martinez promosso a partner titolare del gigante belga a suon di gol e grandi prestazioni. Sanchez ha racimolato briciole a inizio stagione quando è riuscito a segnare l’unico gol di questa sua opaca esperienza in nerazzurro (il 28 settembre contro la Sampdoria) e poi il 12 ottobre è finito ko in nazionale, un brutto infortunio alla caviglia sinistra che l’ha costretto a finire sotto i ferri per un intervento che l’ha tenuto fermo ai box fino a gennaio.

POCHI SPUNTI – Quando è tornato, Sanchez ha faticato a trovare brillantezza, ha avuto un lampo nel derby e buoni spunti nelle due gare di Europa League con il Ludogorets, ma troppo poco per convincere l’Inter a sedersi al tavolo con lo United per trattare il suo acquisto. “El Niño Maravilla” è arrivato in prestito secco, senza alcun diritto di riscatto e sul suo conto pesa molto, oltre agli aspetti tecnici (15 presenze totali, 7 da titolare, 1 gol e 3 assist) e fisici, anche un contratto da 12 milioni di euro che potrebbe risultare l’ostacolo maggiore qualora Marotta, su input di Conte, dovesse provare a chiedere un rinnovo del prestito (quest’anno l’Inter ha pagato solo 5 dei 12 milioni).