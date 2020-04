Sanchez non è a Milano: motivi familiari. L’Inter e il suo rientro: la data

Condividi questo articolo

Il calcio si prepara alla ripresa dopo la fase 1 dell’emergenza Coronavirus. Si credeva che tutti i calciatori dell’Inter fossero rientrati a Milano, ma non è stato così per Alexis Sanchez. “Gazzetta.it” riporta la possibile data di rientro in Italia: ecco i dettagli

VERSO LA RIPRESA – L’Inter, come tutte le squadre di Serie A, sta programmando la ripresa. Il primo passo era il rientro dei calciatori a Milano; rientro che non è ancora avvenuto per quanto riguarda Alexis Sanchez (qui le parole di Lukaku sull’attaccante). Il cileno per motivi familiari è dovuto rientrare in Cile nella scorsa settimana. Ha chiesto anche alla società particolare discrezione. Ora sarebbe pronto a tornare a Milano: ciò dovrebbe avvenire lunedì o martedì.