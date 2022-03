Sanchez, niente multa dopo l’espulsione in Liverpool-Inter: il motivo – CdS

Sanchez non sarà multato dall’Inter dopo l’espulsione di Liverpool. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega perché il cileno non avrà conseguenze disciplinari a seguito del rosso di martedì sera in Champions League.

TUTTO NELLA NORMA – Il doppio giallo ricevuto da Alexis Sanchez nel corso di Liverpool-Inter ha aumentato il rammarico per la mancata qualificazione, essendo arrivato un minuto e mezzo dopo il vantaggio di Lautaro Martinez. Il cileno ha rovinato la sua prestazione e tolto molte delle speranze di rimonta, con l’intervento su Fabinho che in Inghilterra comunque molti hanno ritenuto regolare. Nonostante ciò, per lui non ci sarà una multa. Lo spiega il Corriere dello Sport, che motiva la decisione della società data dal fatto che quello di Sanchez è stato un “semplice” fallo di gioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

