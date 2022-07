Sanchez, l’Inter manda un messaggio: «Non rientri nel progetto!» – TS

L’Inter ha giocato ieri la sua seconda amichevole ufficiale dell’estate contro il Monaco, partita terminata 2-2. I nerazzurri non avevano in squadra Alexis Sanchez e il motivo è ben noto.

MESSAGGIO – Non rientri più nel progetto. Questo in sostanza il messaggio inviato ieri dall’Inter e da Simone Inzaghi ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, tornato a Milano dopo le vacanze, non era infatti nella lista dei convocati per il match contro il Monaco. Un messaggio che, secondo Tuttosport, è pronto a ripetersi anche nelle prossime partite quando il Nino Maravilla verrà lasciato a casa senza mai essere chiamato. Il messaggio come detto è chiaro, non fa più parte del progetto, ma ora c’è da trovargli una sistemazione. L’Inter ha un po’ di fretta, Sanchez no. Ed ecco perché l’Inter sta provando in tutti i modi a forzargli la mano.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini