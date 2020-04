Sanchez-Inter, sarà addio! Danno e beffa per il...

Sanchez-Inter, sarà addio! Danno e beffa per il Manchester United – Sun

Sanchez sembra destinato a dover fare ritorno al Manchester United alla fine di questa stagione. Secondo quanto rivelato dal Sun, i Red Devils dovranno inoltre pagare un ricco bonus stipulato in precedenza con il cileno. Di seguito i dettagli

DANNO E BEFFA – Alexis Sanchez farà ritorno al Manchester United. L’Inter, infatti, avrebbe deciso di non riscattarlo dopo i problemi fisici e la difficile situazione legata al Coronavirus (vedi articolo). Oltre al mancato riscatto nerazzurro, i Red Devils dovranno anche pagare al cileno un ricco bonus, superiore al milione di euro, stipulato nel gennaio 2018. Secondo quanto rivelato dal Sun, una fonte vicina al Manchester United ha dichiarato: «Chiunque sa quanto è lo stipendio di Sanchez e che nel contratto ci sono anche dei bonus. Non ha avuto i suoi momenti migliori in Italia ma loro (l’Inter, ndr) stanno pagando metà stipendio al momento».

