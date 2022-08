Sanchez-Inter, Biasin commenta la storia con ironia: «Dopo Totti e Ilary…»

Sanchez e l’Inter, una telenovela ormai ai titoli di coda (vedi articolo). Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino alle vicende nerazzurre, ironizza proprio sui tempi lunghi della separazione tirando in mezzo anche Totti e Ilary Blasi.



IRONIA – Alexis Sanchez e l’Inter, una separazione lunga ed estenuante ma che sta per concludersi. Fabrizio Biasin su Twitter ironizza proprio sui tempi molto lunghi della trattativa tirando in mezzo anche Francesco Totti e Ilary Blasi: “Dopo Totti-Ilary, Shakira-Piqué, Amendola-Neri, Conte-DiMaio e Calenda-Letta, mancano solo Sanchez–Inter. Ma dovremmo esserci”. Un po’ di sana ironia non fa mai male.