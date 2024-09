Sanchez inizio tragico all’Udinese: slitta il rientro dall’infortunio per l’ex Inter!

Ancora lontana la luce per Alexis Sanchez dopo l’infortunio di inizio stagione con l’Udinese. Di seguito i dettagli sulle tempistiche del recupero per l’ex Inter.

INIZIO COMPLICATO – Alexis Sanchez quest’estate ha detto definitivamente addio all’Inter, dopo esserci tornato per la seconda volta proprio nell’anno dello storico ventesimo scudetto. Svincolatosi dal club nerazzurro, il cileno è approdato all’Udinese, dove ha mosso i suoi primi passi in Italia a partire dal 2008. Il ritorno in bianconero, però, non ha portato fortuna all’attaccante, che ha subito un duro infortunio proprio all’inizio della stagione. Il problema fisico – una «lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra», come si legge nel comunicato del club – rimediato in allenamento, non ha permesso a Sanchez l’esordio con l’Udinese. Esordio che, da quanto emerge nelle ultime ore, verrà rimandato ancora a lungo.

Sanchez, che tegola per l’Udinese! Ecco quando è previsto il rientro dall’infortunio

TEMPISTICHE – Dopo una stagione di luci ed ombre all’Inter, anche la seconda esperienza a Udine sembra complicarsi per Sanchez. L’infortunio al polpaccio, stando a quanto riporta Sportface.it lo terrà fuori dal rettangolo verde di gioco per almeno un altro mese. Il ritorno a disposizione del cileno, infatti, potrebbe esserci il prossimo ottobre, in concomitanza della seconda sosta per le Nazionali. Sanchez, che è rimasto fuori temporaneamente anche dalla lista Serie A dell’Udinese, perderà anche lo scontro contro l’ex Inter, in programma il prossimo 28 settembre in casa dell’Udinese.