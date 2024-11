Sanchez ancora indisponibile per l’Udinese! Slitta il rientro dell’ex Inter

L’attesa per il ritorno in campo di Alexis Sanchez con la maglia dell’Udinese si prolunga. L’attaccante cileno ex Inter, che non ha ancora collezionato presenze dalla sua firma con il club friulano, dovrà aspettare ancora per tornare a disposizione.

ANCORA FERMO – Alexis Sanchez dopo la lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra rimediata lo scorso 21 agosto, ha accusato nuovi fastidi al polpaccio, precisamente al gemello mediale della gamba sinistra, durante gli ultimi allenamenti, facendo così slittare ulteriormente il suo rientro. Il suo ritorno in campo sembrava ormai questione di giorni, con una possibile convocazione fissata per la partita contro l’Empoli, subito dopo la sosta di metà novembre. Tuttavia, questi nuovi problemi muscolari rappresentano una battuta d’arresto per il suo rientro. Lo staff medico dell’Udinese, che ha monitorato con attenzione il recupero del giocatore, spera che questa volta bastino 4-5 settimane per consentirgli di tornare effettivamente in campo, sebbene il rischio di ulteriori complicazioni resti alto data la fragilità della zona interessata.

Sanchez ancora fuori dalla lista Serie A dell’Udinese

NON A DISPOSIZIONE – L’assenza di Sanchez pesa sulle ambizioni della squadra, che lo aveva riaccolto con entusiasmo sperando che il suo talento e la sua esperienza potessero portare una svolta positiva. La priorità per l’Udinese è ora quella di gestire il recupero del giocatore con cautela, per evitare ulteriori ricadute per l’ex Inter. Sanchez seguirà un programma personalizzato con un percorso di riabilitazione mirato a rafforzare il polpaccio e a ridurre il rischio di nuovi infortuni. Rivedere il cileno in campo potrebbe richiedere circa un mese, ma è chiaro che il club non affretterà i tempi di recupero per garantire che Sanchez sia al massimo della forma una volta tornato.