Sanchez impressiona l’Inter: sarÃ  una delle armi di Conte? – SM

Sanchez impressiona l’Inter: sarà una delle armi di Conte? – SM

Alexis Sanchez sembra aver bene impressionato in questi giorni di ripresa degli allenamenti: un’arma in più per Antonio Conte e per l’Inter?

L’Inter lavora duro per la ripresa del campionato. In questi giorni Antonio Conte sta mettendo sotto torchio la squadra per poter ripartire a ritmi elevati fin dal ritorno in campo che sarà in Coppa Italia contro il Napoli e non lasciare nulla di intentato in un finale di stagione che vede i nerazzurri comunque ancora in corsa su tutti i fronti. Secondo “Sport Mediaset” uno di quelli che ha maggiormente impressionato per la condizione raggiunta sarebbe Alexis Sanchez e questo rappresenta una buona notizia per Antonio Conte. L’attaccante cileno, complici anche diversi problemi fisici e lo stop forzato del campionato, è stato un po’ un oggetto misterioso ma un suo pieno recupero in questo finale, unito a quello di Sensi, un altro giocatore che è stato tormentato da una serie di infortuni dopo una partenza sprint, potrebbero essere le armi in più dell’Inter e di Antonio Conte nei prossimi due mesi.