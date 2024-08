Sanchez: «Grazie Inter, ma al gol di Frattesi preoccupato per l’Udinese!»

Sanchez è tornato all’Udinese e oggi si è ri-presentato in conferenza stampa spiegando l’addio all’Inter, l’esperienza in nerazzurro e un particolare sul gol di Davide Frattesi la scorsa stagione.

ADDIO INTER – Alexis Sanchez spiega il motivo del suo addio all’Inter: «Ero felice, ma anche se mi avessero chiesto di restare un altro anno, avrei comunque deciso di andare via. Sono stati tutti spettacolari con me, e ci tengo a ringraziare tutti a Milano per l’accoglienza e il supporto».

Ritorno all’Udinese nonostante le offerte

MERCATO E… PAURA! – Alexis Sanchez parla delle offerte ricevute e svela un aneddoto al gol di un suo ex compagno all’Inter: «Avevo altre offerte sia in Sudamerica che in Italia, ma ho scelto di tornare qui per sentirmi a casa e stare felice. Il mio obiettivo è ritrovare la miglior forma fisica possibile. Sono tornato perché sono tifoso dell’Udinese, la mia prima squadra fuori dal Cile. Quando Frattesi ha segnato con l’Inter, mi sono preoccupato per voi. Quest’anno sono qui perché credo in questa squadra e voglio fare bene. Non sono qui in vacanza, ma perché ho fiducia nei giocatori che abbiamo».