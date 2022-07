Sanchez, un ex difensore cileno attacca: «Inter senza soldi, non suo problema!»

Jorge Vargas, ex difensore cileno e attuale allenatore della Pro Patria, non ci è andato leggero nei confronti dell’Inter per quanto riguarda la situazione legata ad Alexis Sanchez. Intervistato dal quotidiano cileno El Mercurio, sono arrivate dure parole.

IN PARTENZA – Alexis Sanchez resta sempre fuori dai piani dell’Inter in vista della prossima stagione. Tra il giocatore e la società si continua a cercare un accordo per la risoluzione del suo contratto, prima di accettare una nuova destinazione (Marsiglia nuova ipotesi). Nel mentre, dal Cile, arriva un duro attacco. L’autore è Jorge Vargas, ex difensore cileno e attuale allenatore della Pro Patria, in Serie C. Queste le sue parole: «Non ha motivi per andarsene, l’Inter gli deve pagare quanto gli spetta. Il problema è che il club è senza soldi, ma questo non è un suo problema. Gli stanno facendo pressione, ma non deve cedere. È una macchina, potrebbe tranquillamente andare a giocare in Spagna o in Inghilterra. Siviglia e Villarreal sono buone opzioni. Ha il livello per giocare in Champions League».