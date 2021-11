Sanchez, c’è l’esito degli esami strumentali. I tempi di recupero del cileno

Sanchez si è infortunato durante l’ultima sfida di qualificazioni Mondiali 2022 tra Ecuador e Cile. Non si tratta di una semplice contrattura per il giocatore dell’Inter. Tempi di recupero prolungati

Tegola in casa Inter con l'infortunio di Alexis Sanchez che si è rivelato più grave del previsto. L'attaccante cileno si è infortunato durante l'ultima gara per le qualificazioni ai Mondiali 2020 tra Ecuador e Cile con sconfitta annessa per gli ospiti. Non si tratta di una semplice contrattura ma come riporta Sport Mediaset, Sanchez ha subito un risentimento muscolare. Dunque, si allungano i tempi di recupero. Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell'attaccante per circa due settimane. Out sicuramente per le prossime due gare contro Napoli, Shakhtar Donetsk.