Sanchez entra e insidia Lautaro Martinez. Nuova coppia Inter?

Lautaro Martinez non ha offerto una grande prova nella sfida di ieri nel San Paolo contro il Napoli. Occhio quindi a Sanchez con il cileno che potrebbe rubargli una maglia da titolare

NUOCA COPPIA? – Lautaro Martinez partner “perfetto di Lukaku, contro il Napoli non si è mai reso pericoloso. Adesso, per la ripartenza fissata il 21 giugno con il recupero a San Siro contro la Sampdoria, c’è Sanchez che insidia il Toro per una maglia da titolare al fianco del belga. In caso giocasse il cileno, si riproporrebbe il tandem offensivo visto (non spesso, in realtà) al Manchester United. Ma visti tutti gli altri impegni e la rincorsa alla zona Champions (senza dimenticare la ripresa dell’Europa League ad agosto), i nerazzurri farebbero meglio a ritrovare Lautaro Martinez”.

Fonte: ilmessaggero.it