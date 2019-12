Sanchez Ã¨ tornato, ora ha sei mesi per conquistare l’Inter – TS

Sanchez è tornato, ora ha sei mesi per conquistare l’Inter – TS

“Tuttosport” sottolinea il ritorno di Alexis Sanchez, praticamente un nuovo acquisto per l’Inter. Il cileno ha sei mesi per la riconferma.

RECUPERO IN ANTICIPO – Sono passati sessantaquattro giorni dall’operazione alla caviglia per mettere a posto il tendine peroneo, avvenuta a Barcellona. Dopo poco più di due mesi Alexis Sanchez è tornato ad allenarsi in gruppo. Nella seduta programmata di ieri pomeriggio il cileno ha partecipato al lavoro coi compagni, con un paio di settimane di anticipo rispetto a quanto previsto. In realtà già prima di Natale il numero 7 scalpitava, però Conte ha preferito evitare ogni tipo di rischio dopo l’ultimo controllo condotto da Ramon Cugat.

SEMESTRE DECISIVO – Nel 2020 inizierà dunque una nuova avventura in nerazzurro per Sanchez. Un semestre che diventa un lungo test. In sei mesi infatti si giocherà le sue carte per restare a Milano anche dopo il 30 giugno. L’operazione avrebbe costi importanti soprattutto per l’ingaggio, su cui il cileno dovrebbe fare uno sconto considerevole. Impensabile per l’Inter garantirgli 12 milioni a stagione. Ma questi sono discorsi futuri. Congelati fino a nuovo ordine: ora Sanchez deve pensare solo a tornare al top, il resto semmai verrà di conseguenza.