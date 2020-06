Sanchez e Moses, ok da Manchester United e Chelsea ma solo in Serie A? – CdS

Alexis Sanchez e Victor Moses resteranno all’Inter almeno fino al termine del campionato di Serie A. Secondo il “Corriere dello Sport” il club nerazzurro difatti avrebbe ricevuto l’ok da Manchester United e Chelsea solo per il campionato di Serie A e non per l’Europa League?

OK MA SOLO IN SERIE A? – Alexis Sanchez e Victor Moses secondo quanto riportato dal quotidiano romano resteranno certamente fino al termine del campionato di Serie A, ma non è ancora sicuro che Antonio Conte li potrà utilizzare anche ad agosto in Europa League. Serviranno altri colloqui con Manchester United e Chelsea per trattenerli anche ad agosto: i Red Devils in particolare non vorrebbero ritrovarsi lo stesso attaccante cileno contro in Europa League, proprio per questo motivo sarà decisivo il sorteggio del 10 luglio.

Fonte: Corriere dello Sport.