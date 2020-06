Sanchez e Moses in bilico: nessun accordo con Manchester United e Chelsea – CdS

La situazione legata ad Alexis Sanchez e Victor Moses, secondo il “Corriere dello Sport” è ancor sempre in bilico e potrebbe preoccupare la società nerazzurra, considerando la stagione ancora in corso.

IN BILICO – Alexis Sanchez e Victor Moses dopo il 30 giugno potrebbero tornare nei loro rispettivi club, così come pattuito prima di formalizzare i prestiti. L’Inter non ha ancora trovato un accordo con Manchester United e Chelsea per prolungare i prestiti visto il problema sanitario. Probabile che, come riportato dal quotidiano romano, la vicenda si risolva all’ultimo momento, ma il rischio che Antonio Conte si ritrovi senza questi due giocatori in meno c’è, e potrebbe compromettere la seconda piccola parte di stagione. Beppe Marotta intanto chiede l’intervento di UEFA e/o FIFA per tutelare il diritto dei calciatori e completare la stagione sportiva, spostando la scadenza dei prestiti a fine agosto.

