Sanchez e Moses a rischio saluti, Conte li ha solo per due gare? – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’Inter deve affrontare i casi dei contratti di Sanchez e Moses. I due rischiano di andarsene in una settimana.

FINE PRESTITO – Sanchez e Moses saranno nerazzurri fino al 31 agosto? La domanda è lecita visto che alla scadenza naturale dei loro prestiti, il 30 giugno, manca meno di una settimana. Senza un accordo con le squadre che ne detengono i cartellini, Manchester United e Chelsea, dovranno rientrare nei rispettivi club. Essendo esteri per loronon vale il protocollo d’intesa ufficializzato ieri dalla Figc. Per Sanchez e Moses non è certo la disponibilità dei due a mancare. Al contrario, entrambi gradirebbero restare anche oltre il 31 agosto. Il nodo è trovare l’intesa con United e Chelsea. Marotta e Ausilio stanno lavorando, ma stando ai rumors starebbero incontrando alcune resistenze. In sostanza entrambi i club intendono sfruttare a loro vantaggio la situazione.

NODO INGAGGIO – Per il cileno il problema è soprattutto l’ingaggio. Per la stagione in corso, al netto del taglio per la mancata Champions, ammonta a 15 milioni netti. L’Inter ne copre circa 5. Significa che due mensilità valgono circa un paio di milioni abbondanti. E a quanto si dice i Red Devils non vorrebbero ancora andare incontro alle esigenze dell’Inter. Che è pure una rivale in Europa League. Certo se i nerazzurri decidessero di acquistare il cartellino di Sanchez magari le cose cambierebbero. Ma il nodo ingaggio resterebbe perché andrebbe negoziato un nuovo contratto e una cifra del genere non è sostenibile. Difficilmente Alexis accetterebbe di tagliarselo di oltre la metà. Ecco un acquisto a titolo definitivo sbloccherebbe anche la situazione di Moses. L’Inter però ha già rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto. Ritenendo non strategico investire 12 milioni per un esterno di riseva.

SVILUPPI POSSIBILI – C’è ancora tempo per risolvere la situazione. E non va escluso che con l’avvicinarsi della scadenza sia United che Chelsea si ammorbidiscano. Sanchez e Moses tornando alla base non sarebbero comunque utilizzabili. Se succedesse però significherebbe che Conte avrebbe i due a disposizione solo per due gare: Sassuolo e Parma.