Sanchez domani ad Appiano: il punto sul recupero dall’infortunio

Alexis Sanchez è ancora alle prese con l’infortunio: l’attaccante cileno dell’Inter sta recuperando da un problema muscolare.

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, il recupero di Alexis Sanchez dal problema muscolare procede bene. Nella giornata di domani l’attaccante cileno sarà ad Appiano Gentile, dove verrà valutato dallo staff medico. La ripresa delle squadra è prevista invece per martedì. Si spera che il giocatore possa tornare in gruppo per la partita di Champions League, Inter-Real Madrid, del prossimo 15 settembre.

Fonte: Tuttosport – F.M.