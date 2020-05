Sanchez contro Mourinho: “Atmosfera non salutare. C’era la sensazione…”

Intervistato ai microfoni della BBC, Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter in prestito dal Manchester United, ha parlato del suo ex allenatore José Mourinho

CRITICA – Queste le parole di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter in prestito dal Manchester United, riportate dal sito del Mirror sul suo ex allenatore José Mourinho. «Dico le cose come stanno e secondo me. Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo per il modo in cui allena, il modo in cui studia i video, il modo in cui si occupa delle cose. Ma poi, all’interno del gruppo c’era la sensazione che tu fossi nella squadra e poi che tu fossi fuori ad essa. A volte non ho giocato, poi l’ho fatto, quindi non l’ho fatto. E come giocatore perdi la fiducia. Ogni giocatore ha perso la fiducia, capisci? E poi si è creata un’atmosfera non salutare».