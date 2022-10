Sanchez: «Conte? Con me all’Inter vinto scudetto dopo undici anni»

Il Marsiglia domani sfiderà il Tottenham, in palio la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Per Alexis Sanchez sarà l’occasione di incontrare da avversario Antonio Conte, suo ex allenatore all’Inter. Di seguito la sua intervista su Sky Sport.

DA AVVERSARI – Alexis Sanchez torna a parlare della sua esperienza all’Inter con Antonio Conte: «È una partita dove può succedere di tutto. Conosco Conte, insieme abbiamo vinto, lui vuole sempre lottare per vincere. Sarà una partita dura e bella. Trofei vinti con l’Inter? L’Italia sarà sempre con me, a Udine siamo andati in Champions League. Arrivato all’Inter che non vinceva da undici anni, Conte è uno che vuole vincere sempre. Abbiamo vinto lo scudetto e ogni tanto l’Italia mi manca tornare. Marsiglia? In ogni posto che vado voglio vincere qualcosa, vogliamo continuare così».