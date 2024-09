Sanchez, clamoroso! Escluso dalla lista Serie A dall’Udinese: cosa succede

Sanchez, che fin qui non ha giocato neanche un minuto con la maglia dell’Udinese dopo il suo ritorno in Friuli, è stato clamorosamente escluso dalla lista della Serie A. Inizio non facile per l’ex attaccante dell’Inter.

ESCLUSO – Il ritorno di Alexis Sanchez all’Udinese, il club che lo ha lanciato nel calcio europeo nel 2008, ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi friulani. A causa di un lungo infortunio, però, l’attaccante cileno non ha ancora avuto l’opportunità di fare il suo debutto in questa nuova avventura e, sorprendentemente, e per questo motivo è stato escluso dalla lista dei giocatori della Serie A per il club bianconero. Sanchez, che aveva lasciato l’Inter al termine della scorsa stagione, è rientrato all’Udinese con l’intento di chiudere un cerchio, tornando nel club dove è esploso a livello internazionale.

NESSUN IMPIEGO – Nonostante le aspettative, dopo tre giornate di campionato e durante la sosta per le Nazionali, il cileno non ha ancora calcato il campo, complice un infortunio che ne ha ritardato il rientro. L’Udinese ha quindi deciso di escludere temporaneamente Sanchez dalla lista della Serie A, una mossa che ha destato sorpresa ma dettata esclusivamente dalla condizione fisica del giocatore.

Già finita l’esperienza all’Udinese? Cosa succede adesso

RECUPERO – Il ritorno di Alexis Sanchez è atteso per ottobre, periodo in cui l’Udinese conta di poter sfruttare nuovamente le sue qualità tecniche e la sua esperienza. La scelta dell’Udinese di escludere temporaneamente Sanchez dalla lista ufficiale potrebbe quindi rivelarsi una strategia mirata a garantire che il giocatore rientri al massimo della forma, sperando che questo accada.